金属期市：LME期铜触及八个月低点，本周跌幅已超过3%

“需求来说，情况看上去不是那么好。人们对中国刺激措施的解读有点好坏不一，似乎目前对铜价没有太多支撑。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至3月25日以来最低的每吨6,484.25美元；0733GMT时，下滑0.9%，至6,495.75美元，料将连续第五日下跌，本周迄今已累计下挫3.4%。

一位交易商称，6,500美元水准左右有12月大量未平仓期权合约期，暗示铜价可能困在该水准。

上海期交所主力2月期铜 跌1.4%，收报45,990元人民币。本周累计跌2.2%，创下9月中以来最大跌幅。

路透综合12家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。 (完)

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