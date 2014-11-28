金属期市：LME期铜触及八个月低点，本周跌幅已超过3%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“需求来说，情况看上去不是那么好。人们对中国刺激措施的解读有点好坏不一，似乎目前对铜价没有太多支撑。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至3月25日以来最低的每吨6,484.25美元；0733GMT时，下滑0.9%，至6,495.75美元，料将连续第五日下跌，本周迄今已累计下挫3.4%。
一位交易商称，6,500美元水准左右有12月大量未平仓期权合约期，暗示铜价可能困在该水准。
上海期交所主力2月期铜 跌1.4%，收报45,990元人民币。本周累计跌2.2%，创下9月中以来最大跌幅。
路透综合12家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。 (完)
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(编译 洪曦/于春红; 审校 张涛/田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。