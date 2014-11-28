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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 16:31 BJT

欧洲汇市：挪威克朗兑欧元和美元跌至五年低点，受油价大幅下滑拖累

路透伦敦11月28日 - 挪威克朗兑欧元和美元周五跌至五年低点，前一日OPEC决定不削减产量，尽管全球石油供给过剩令油价大跌。

欧元兑挪威克朗 上涨0.5%至8.6800,前一日已经上涨了逾1%。美元兑挪威克朗 也上涨至五年多高位6.9835。

布兰特原油期货周四在OPEC会议后跌至五年低点71.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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