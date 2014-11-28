《汇市简讯》英镑/美元下滑，美元处于攻势

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* 英镑兑美元在24小时内下滑了131个点子，远离1.5826

* 1.5826是周四欧洲早盘触及的高点，受到始自1.5680的轧空操作的推动

* 买单现在汇集在1.5680（周三低点）和1.5650（1.5649为周二低点）

* 1.5716（周四低点）目前是阻力位。1.5743为亚洲盘高点

* 英国11月房价同比增幅降至近一年来低点，因住房市场动能继续减弱