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市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 16:15 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下滑，美元处于攻势

0751 GMT

* 英镑兑美元在24小时内下滑了131个点子，远离1.5826

* 1.5826是周四欧洲早盘触及的高点，受到始自1.5680的轧空操作的推动

* 买单现在汇集在1.5680（周三低点）和1.5650（1.5649为周二低点）

* 1.5716（周四低点）目前是阻力位。1.5743为亚洲盘高点

* 英国11月房价同比增幅降至近一年来低点，因住房市场动能继续减弱

(编译 高琦 审校 张涛)
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