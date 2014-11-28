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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:57 BJT

****中国大宗商品综述：油价暴跌拉低大宗商品价值重心，商品融资去杠杆提速--PDF版本****

亲爱的客户，您好： 中国是全球主要的大宗商品消费国，“中国因素”时常引起全球大宗商品价格的波动。为给您提供更丰富的中国大宗商品市场新闻，路透中文每周五发出“中国大宗商品综述”，回顾大宗商品市场表现并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/teq53w 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/veq53w 如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 coco.li@thomsonreuters.com
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