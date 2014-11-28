更新版 1-汽车产业：日本或扩大高田气囊召回，引发汽车业信任疑虑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
随着美国的调查推进，扩大召回可能波及其他市场，这些市场的汽车可能也使用同批次或存问题的气囊气体发生器。
日本国土交通省一名官员表示，美国全面召回可能意味着，在日本正在进行召回的260万辆装有高田气囊的汽车之外，还要增加20万辆本田和马自达汽车。
**有损日本汽车业**
国土交通大臣太田昭宏表示，涉及高田气囊的屡次召回行动，可能损害外界对日本汽车业整体的信任。
他周五向记者表示，“这对汽车安全是极其重要的问题。日本制造业享有很高的信任度，所以我担心这种局面会动摇外界信任。”
他表示，已经要求高田在美国召回扩大至全国的情况下，在日本也进行召回。他已下令高田汇报打算如何回复美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的全美召回要求。
日本还可能迎来更多召回，因为本月有报导称一架报废车辆上的高田制气囊“异常引爆”。该气体发生器在2003年1月由高田在墨西哥的Monclova工厂制造，并未列在此前召回范围之内。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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