更新版 1-汽车产业：日本或扩大高田气囊召回，引发汽车业信任疑虑

随着美国的调查推进，扩大召回可能波及其他市场，这些市场的汽车可能也使用同批次或存问题的气囊气体发生器。

日本国土交通省一名官员表示，美国全面召回可能意味着，在日本正在进行召回的260万辆装有高田气囊的汽车之外，还要增加20万辆本田和马自达汽车。

**有损日本汽车业**

国土交通大臣太田昭宏表示，涉及高田气囊的屡次召回行动，可能损害外界对日本汽车业整体的信任。

他周五向记者表示，“这对汽车安全是极其重要的问题。日本制造业享有很高的信任度，所以我担心这种局面会动摇外界信任。”

他表示，已经要求高田在美国召回扩大至全国的情况下，在日本也进行召回。他已下令高田汇报打算如何回复美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的全美召回要求。

日本还可能迎来更多召回，因为本月有报导称一架报废车辆上的高田制气囊“异常引爆”。该气体发生器在2003年1月由高田在墨西哥的Monclova工厂制造，并未列在此前召回范围之内。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)