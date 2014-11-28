全球金市：连跌三日，受油价重挫打压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“贵金属下跌，因油价下挫引发对通缩的担忧，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya称。
0741GMT时，现货金 跌0.3%，至1,187.40美元；今日稍早触及11月20日以最低位1,181.30。
本周金价累计跌逾1%，终止了三周来的涨势。
美国期金 下滑1%至日低1,180.60美元。
“金价跟随油价下跌，但我认为跌幅有限，目前金价可能将守在1,180美元，”东京一交易员补充称，目前市场正在关注瑞士周日就央行储备将进行的投票。
周日瑞士就央行提高黄金储备动议举行公投前，市场谨慎情绪蔓延。此次投票旨在阻止瑞士央行减少黄金持仓，并迫使其持有黄金规模占总资产的至少20%，上月该比率为8%。
最近的民调显示，瑞士选民对该动议的支持率下降至38%，令金价承压。
分析师称，但若意外投票赞成该动议，可能促使瑞士央行在接下来的几年买入约1,500吨黄金，从而提振金价。
其他贵金属中，白银期货 下跌3%；铂金 本周跌1%，钯金 料将连续第二周上涨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1187.4 -3.85 -0.32
现货银 16.1 -0.11 -0.68
现货铂金 1213.65 1.65 0.14
现货钯金 799.7 -4.6 -0.57
COMEX期金 1186.2 -10.4 -0.87
COMEX期银 16.09 -0.458 -2.77
汇率
欧元/美元 1.2461
美元指数 88.054
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 田建华/于春红; 审校 高琦/王洋)
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