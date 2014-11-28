全球金市：连跌三日，受油价重挫打压

“贵金属下跌，因油价下挫引发对通缩的担忧，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya称。

0741GMT时，现货金 跌0.3%，至1,187.40美元；今日稍早触及11月20日以最低位1,181.30。

本周金价累计跌逾1%，终止了三周来的涨势。

美国期金 下滑1%至日低1,180.60美元。

“金价跟随油价下跌，但我认为跌幅有限，目前金价可能将守在1,180美元，”东京一交易员补充称，目前市场正在关注瑞士周日就央行储备将进行的投票。

周日瑞士就央行提高黄金储备动议举行公投前，市场谨慎情绪蔓延。此次投票旨在阻止瑞士央行减少黄金持仓，并迫使其持有黄金规模占总资产的至少20%，上月该比率为8%。

最近的民调显示，瑞士选民对该动议的支持率下降至38%，令金价承压。

分析师称，但若意外投票赞成该动议，可能促使瑞士央行在接下来的几年买入约1,500吨黄金，从而提振金价。

其他贵金属中，白银期货 下跌3%；铂金 本周跌1%，钯金 料将连续第二周上涨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1187.4 -3.85 -0.32

现货银 16.1 -0.11 -0.68

现货铂金 1213.65 1.65 0.14

现货钯金 799.7 -4.6 -0.57

COMEX期金 1186.2 -10.4 -0.87

COMEX期银 16.09 -0.458 -2.77

汇率

欧元/美元 1.2461

美元指数 88.054

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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现货铂金 现货钯金

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