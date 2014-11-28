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市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 16:28 BJT

标题新闻：西班牙10月经日历调整零售销售同比增长1%，创一年来最大升幅--INE

注：INE为国家统计局(National Statistics Institute)简称

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