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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 16:44 BJT

新兴汇市：马币兑美元触及近五年低点，亚币11月表现不佳

韩元兑美元 11月收低3.6%，连续第三个月月线下滑。汤森路透数据显示，这是韩元2008年11月全球信贷危机以来最长的月线下滑纪录。

交易商称，发现韩国外汇当局在干预汇市以阻遏韩元兑日圆 升势。韩元兑日圆周五触及9.3116，创2008年8月以来高点。

马币11月迄今下跌2.5%，也将是第三个月月线走低。台币 月线收跌1.8%。

坡元 下滑1.3%，第五个月连续下行，是2013年3月以来最长的月线收阴记录。

印度卢比 和印尼卢比 各自走低1%。

人民币 贬值0.5%。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.21 117.79 -0.36 -10.94 105.28

坡元 1.3040 1.2980 -0.46 -3.13 1.2632

台币 31.039 30.951 -0.28 -3.51 29.950

韩元 1108.10 1098.40 -0.88 -4.76 1055.40

泰铢 32.83 32.78 -0.15 +0.09 32.86

菲律宾披索 44.90 44.85 -0.10 -1.10 44.40

印尼卢比 12200.00 12176.00 -0.20 -0.33 12160.00

印度卢比 62.03 61.88 -0.24 -0.37 61.80

马币 3.3800 3.3465 -0.99 -3.09 3.2755

人民币 6.1419 6.1392 -0.04 -1.43 6.0539

(完)

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