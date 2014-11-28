新兴汇市：马币兑美元触及近五年低点，亚币11月表现不佳

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
韩元兑美元 11月收低3.6%，连续第三个月月线下滑。汤森路透数据显示，这是韩元2008年11月全球信贷危机以来最长的月线下滑纪录。
交易商称，发现韩国外汇当局在干预汇市以阻遏韩元兑日圆 升势。韩元兑日圆周五触及9.3116，创2008年8月以来高点。
马币11月迄今下跌2.5%，也将是第三个月月线走低。台币 月线收跌1.8%。
坡元 下滑1.3%，第五个月连续下行，是2013年3月以来最长的月线收阴记录。
印度卢比 和印尼卢比 各自走低1%。
人民币 贬值0.5%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 118.21 117.79 -0.36 -10.94 105.28
坡元 1.3040 1.2980 -0.46 -3.13 1.2632
台币 31.039 30.951 -0.28 -3.51 29.950
韩元 1108.10 1098.40 -0.88 -4.76 1055.40
泰铢 32.83 32.78 -0.15 +0.09 32.86
菲律宾披索 44.90 44.85 -0.10 -1.10 44.40
印尼卢比 12200.00 12176.00 -0.20 -0.33 12160.00
印度卢比 62.03 61.88 -0.24 -0.37 61.80
马币 3.3800 3.3465 -0.99 -3.09 3.2755
人民币 6.1419 6.1392 -0.04 -1.43 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/朱晓军；审校 田建华/艾茂林)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。