《分析师观点》台湾预估明年经济表现平稳且通膨走低，升息预期料延后

路透台北11月28日 - 台湾主计总处周五公布，第三季经济成长率为3.63%，较先前概估值3.78%为低；2014年全年经济成长率预估为3.43%(原为3.41%)，通膨率则为1.18%(原为1.64%)。

至于2015年的经济成长率则估为3.50%(原估为3.51%)、通膨率则估为0.91%(原估为1.46%)。

台湾央行将于12月18日召开第四季全体理监事会议，目前各方仍多认为本次央行将维持重贴现率于1.875%不变。

以下为主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

2014年GDP年增率 3.43 3.41

2015年GDP年增率 3.50 3.51

2014年CPI年增率 1.18 1.64

2015年CPI年增率 0.91 1.46

2015年出口年变动率 3.56 4.09

2015年进口年变动率 3.43 4.26

2015年民间消费年变动率 2.74 2.81

2015年民间投资年变动率 5.59 4.29

**分析师评论**

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

尽管第三季GDP成长预估稍有不如预期，今年全年GDP年增率仍持续微幅提升，显示景气仍维持温和增长，明年GDP年增率也较今年成长，预期经济缓步成长有望维持，在美国经济成长的领头羊趋势带动下，台湾经济可望维持缓步复苏的步调，目前维持台湾央行明年第三季起升息的预期不变。

--元富投顾分析师 许芷雁：

明年的经济成长率预估值则和今年的成长率差不多，显示经济复苏的改善速度有所停滞，明年的变数仍然很多，在外贸部分比较没有期待，要看内需能不能好一点。

明年通膨的预估下修至低于1%，主要是受到油价下滑的影响，这也让国内物价部分比较没有压力，现在就要看明年国际的变化。以台湾环境来看，明年央行可能要到第四季才会有机会升息，而就算不升息也可以。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

明年的出口成长看起来和今年差不多，主要是畅旺的订单没办法反应在出口表现上。我们也预估明年的投资成长会放缓，主要因今年的基期已高，即使企业将资本支出维持在高档，也较难拉动成长。内需还是有机会往上，表现相较今年可能好一点。

主计总处将明年的CPI下修较多，这让台湾的货币政策改变没有急迫性。我们认为在美国独强，但其他日本、韩国、中国都还在宽松或降息的情况下，考量出口竞争力，台湾有可能跟着亚洲其他央行的脚步，延后升息时点，而非跟着美国升息。这让台湾升息时点往后延的机会变大。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收高0.24%，报9,187.15点。

--台币兑美元 周五收贬8.8分报31.039。

--台湾指标五年期公债103/10期 殖利率收低1.0个基点，报1.0850%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻，可点选

--参看台湾经济数据相关新闻，请点

**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连13季维持利率不变。