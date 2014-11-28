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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 16:49 BJT

中国证券：新股注册制改革方案初稿完成，月底前上报国务院--证监会

路透上海11月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前中国证监会已牵头完成注册制改革方案初稿，并征求了部分保荐机构、专家学者及工作组成员单位意见，拟于11月底前上报国务院。

他在每周新闻例会上指出，为落实中央决定关于推进股票发行注册制改革要求，证监会牵头成立了股票发行注册制改革工作组，国家发改委、财政部、人民银行、法制办、银监会、保监会、人大法工委、最高法院等单位参加。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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