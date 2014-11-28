更新版 1-台湾数据：第三季经济成长率下修至3.63%，全球复苏不明令官方下修明年预估

(新增细节和分析师评论)

路透台北11月28日 - 台湾主计总处周五公布第三季经济成长率3.63%，但景气复苏动能不明，变数在前下，主计总处对明年经济成长率预估微幅下修。分析师认为，经济成长率应能维持温和复苏。

主计总处稍早公布，2014年全年经济成长率最新预估为3.43%(原为3.41%)，通膨率则为1.18%(原为1.64%)。2015年的经济成长率则估为3.50%(原估为3.51%)、通膨率则估为0.91%(原估为1.46%)。

日盛投顾总经分析师古竣文说，〞尽管第三季GDP成长预估稍有不如预期，今年全年GDP年增率仍持续微幅提升，显示景气仍维持温和增长。〞

至于对第四季的经济成长率官方则略微下修，主计总处表示，由于油价明显下跌，这使得第四季的出口金额下修，令第四季经济成长率由原来预估的3.08%下跌至2.83%。

至于今、明年的通膨率预估，主计总处称，因为国际原油大幅走跌而下修，明年的通膨率低于1%、仅有0.91%。

台湾央行将于12月18日召开第四季全体理监事会议，目前各方仍多认为本次央行将维持重贴现率于1.875%不变。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2014年GDP年增率 3.43 3.41

2014年CPI年增率 1.18 1.64

2015年GDP年增率 3.50 3.51

2015年CPI年增率 0.91 1.46

2015年出口年增率 3.56 4.09