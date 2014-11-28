欧元债市：欧元区公债收益率普遍下滑，油价下跌压低通胀预期

OPEC决定维持产量目标后，油价跌至四年低位，消费者物价前景因此进一步承压。

意大利裕信银行(UniCredit)在报告中写道，“OPEC的决议...使得投资者对未来的价格走势忧心忡忡。全球范围内的通胀放缓力量当前在压低公债收益率。”

德国10年期公债收益率 小跌至0.70%之下，法国10年期公债收益率 走低1个基点至0.99%。

意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债 收益率(殖利率)均下跌3个基点，分别报2.04%和1.87%。10年期葡萄牙公债收益率 跌4个基点报2.80%。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。

不过一些机构认为可能会更早出台决议。法国巴黎银行周四附和瑞士信贷的观点，预计可能在下次欧洲央行会议上宣布量化宽松。(完)

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