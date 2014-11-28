版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 16:54 BJT

日本金融：央行12月将缩减短期日债购买规模，以改善债市供应

路透东京11月28日 - 日本央行周五表示，将在12月首次购债操作中缩减短期日本政府公债的购买规模，因为其货币扩张政策导致债市供应短缺。

日本央行称，将在12月首次购债操作中购买4,500亿日圆(38.1亿美元)一年期至三年期日债，低于11月最后一次购债时的5,500亿日圆。

同样，日本央行届时还将缩减三年期至五年期日债的购买规模，从5,500亿日圆降至4,500亿日圆。

日本央行例行购买日债的计划是其大规模量化与质化宽松政策(QQE)的一部分。央行10月31日扩大了QQE计划，以加快货币宽松来抵御通缩。

央行的购债计划已导致市场供应收紧，周五推动两年期日债收益率(殖利率) 首次跌破零。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐