日本金融：央行12月将缩减短期日债购买规模，以改善债市供应

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月28日 - 日本央行周五表示，将在12月首次购债操作中缩减短期日本政府公债的购买规模，因为其货币扩张政策导致债市供应短缺。
日本央行称，将在12月首次购债操作中购买4,500亿日圆(38.1亿美元)一年期至三年期日债，低于11月最后一次购债时的5,500亿日圆。
同样，日本央行届时还将缩减三年期至五年期日债的购买规模，从5,500亿日圆降至4,500亿日圆。
日本央行例行购买日债的计划是其大规模量化与质化宽松政策(QQE)的一部分。央行10月31日扩大了QQE计划，以加快货币宽松来抵御通缩。
央行的购债计划已导致市场供应收紧，周五推动两年期日债收益率(殖利率) 首次跌破零。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。