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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:07 BJT

国际油市：阿曼原油1月官方售价将下滑8.72美元至每桶78.24美元

路透新加坡11月28日 - 路透根据迪拜商品交易所(DME)数据周五估算得出，阿曼原油1月官方售价(OSP)将下滑8.72美元至每桶78.24美元。

1月阿曼原油OSP是近月合约 在11月每日0830 GMT的阿曼结算价均值。

迪拜原油OSP较阿曼原油每桶贴水0.4美元，1月售价为每桶77.84美元。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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