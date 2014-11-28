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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:15 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2449 1.2466 -0.14 -9.43 1.3745

美元/日圆 118.09 117.68 +0.35 +12.15 105.30

欧元/日圆 147.01 146.72 +0.20 +1.65 144.63

美元/瑞郎 0.9652 0.9639 +0.13 +8.11 0.8928

英镑/美元 1.5698 1.5733 -0.22 -5.18 1.6556

美元/加元 1.1375 1.1327 +0.42 +7.11 1.0620

澳元/美元 0.8509 0.8541 -0.37 -4.53 0.8913

新西兰元/美元 0.7845 0.7865 -0.25 -4.40 0.8206

欧元/瑞郎 1.2017 1.2017 +0.00 -2.07 1.2271

欧元/英镑 0.7928 0.7919 +0.11 -4.45 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2744 9.2745 -0.00 +4.83 8.8474

美元/挪威克朗 6.9961 6.9258 +1.02 +15.33 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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