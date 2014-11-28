中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2449 1.2466 -0.14 -9.43 1.3745
美元/日圆 118.09 117.68 +0.35 +12.15 105.30
欧元/日圆 147.01 146.72 +0.20 +1.65 144.63
美元/瑞郎 0.9652 0.9639 +0.13 +8.11 0.8928
英镑/美元 1.5698 1.5733 -0.22 -5.18 1.6556
美元/加元 1.1375 1.1327 +0.42 +7.11 1.0620
澳元/美元 0.8509 0.8541 -0.37 -4.53 0.8913
新西兰元/美元 0.7845 0.7865 -0.25 -4.40 0.8206
欧元/瑞郎 1.2017 1.2017 +0.00 -2.07 1.2271
欧元/英镑 0.7928 0.7919 +0.11 -4.45 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2744 9.2745 -0.00 +4.83 8.8474
美元/挪威克朗 6.9961 6.9258 +1.02 +15.33 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 于春红)
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