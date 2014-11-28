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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 17:10 BJT

意大利数据：10月经季节调整失业率为13.2%，触及纪录新高

以15-24岁求职者衡量的青年人失业率在10月升至43.3%，逼近6月所创的43.5%纪录高位，上月为42.7%。自2008年全球爆发金融危机以来，该失业率已经翻番。

就业率为55.6%，9月修正后为55.8%。(完)

(编译 王丽鑫/田建华; 审校 张明钧/艾茂林)
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