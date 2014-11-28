表格：沪港通市场数据摘要--11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 106.55亿元人民币（已用18%） 102.07亿元人民币（已用2.8%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （人民币） （人民币） （人民币） 1 工商银行 316,281,738 55,354,052 371,635,790 2 中国平安 303,824,360 29,576,773 333,401,133 3 中信证券 199,304,624 20,572,925 219,877,549 4 宇通客车 206,029,384 158,850 206,188,234 5 海螺水泥 165,323,817 6,272,796 171,596,613 6 浦发银行 145,376,243 14,368,557 159,744,800 7 上汽集团 153,556,453 3,685,618 157,242,071 8 中国国旅 91,607,766 41,393,498 133,001,264 9 中国太保 104,454,097 25,783,798 130,237,896 10 招商银行 103,980,497 16,594,496 120,574,993 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 光大银行 27,431,760 4,903,920 32,335,680 2 金鹰商贸 28,103,270 - 28,103,270 3 新华保险 22,215,620 2,476,245 24,691,865 4 中国远洋 11,670,460 9,637,700 21,308,160 5 中海油服 19,410,320 1,613,240 21,023,560 6 中信银行 16,061,860 4,264,110 20,325,970 7 中国信达 18,659,260 372,170 19,031,430 8 华南城 11,535,640 200,000 11,735,640 9 亨得利 9,440,240 2,051,560 11,491,800 10 金隅股份 9,674,285 1,417,875 11,092,160 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141128)C.pdf) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。