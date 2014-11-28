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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:42 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--11月28日

路透香港11月28日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额     106.55亿元人民币（已用18%）     102.07亿元人民币（已用2.8%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股
    
 排名            股票               买入金额         卖出金额      买入及卖出金额
                                   （人民币）       （人民币）       （人民币）
                                                                   
   1      工商银行                  316,281,738        55,354,052      371,635,790
   2      中国平安                  303,824,360        29,576,773      333,401,133
   3      中信证券                  199,304,624        20,572,925      219,877,549
   4      宇通客车                  206,029,384           158,850      206,188,234
   5      海螺水泥                  165,323,817         6,272,796      171,596,613
   6      浦发银行                  145,376,243        14,368,557      159,744,800
   7      上汽集团                  153,556,453         3,685,618      157,242,071
   8      中国国旅                   91,607,766        41,393,498      133,001,264
   9      中国太保                  104,454,097        25,783,798      130,237,896
  10      招商银行                  103,980,497        16,594,496      120,574,993
   
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    港股通--十大成交活跃股
    
 排名            股票               买入金额         卖出金额      买入及卖出金额
                                    （港元）         （港元）         （港元）
                                                                   
   1       光大银行                  27,431,760         4,903,920       32,335,680
   2       金鹰商贸                  28,103,270                 -       28,103,270
   3       新华保险                  22,215,620         2,476,245       24,691,865
   4       中国远洋                  11,670,460         9,637,700       21,308,160
   5       中海油服                  19,410,320         1,613,240       21,023,560
   6       中信银行                  16,061,860         4,264,110       20,325,970
   7       中国信达                  18,659,260           372,170       19,031,430
   8        华南城                   11,535,640           200,000       11,735,640
   9        亨得利                    9,440,240         2,051,560       11,491,800
  10       金隅股份                   9,674,285         1,417,875       11,092,160
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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