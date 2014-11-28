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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 18:16 BJT

表格：欧元区11月通胀率为0.3%，符合市场预估

路透布鲁塞尔11月28日 - 欧盟统计局公布，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.3%(预估为上升0.3%)。

权重 13年11月 14年6月 14年7月 14年8月 14年9月 14年10月 14年11月

整体HICP 1000.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4p 0.3e

扣除:

能源 891.9 1.1 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7p 0.6e

能源食品和烟酒694.4 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7p 0.7e

食品与烟酒 197.6 1.6 -0.2 -0.3 -0.3 0.3 0.5p 0.5e

能源工业品 108.1 -1.1 0.1 -1.0 -2.0 -2.3 -2.0p -2.5e

非能源工业品 266.6 0.2 -0.1 0.0 0.3 0.2 -0.1p 0.0e

服务业 427.8 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.2p 1.1e

e为估计值，p为初值(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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