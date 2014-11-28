表格：欧元区11月通胀率为0.3%，符合市场预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布鲁塞尔11月28日 - 欧盟统计局公布，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.3%(预估为上升0.3%)。
权重 13年11月 14年6月 14年7月 14年8月 14年9月 14年10月 14年11月
整体HICP 1000.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4p 0.3e
扣除:
能源 891.9 1.1 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7p 0.6e
能源食品和烟酒694.4 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7p 0.7e
食品与烟酒 197.6 1.6 -0.2 -0.3 -0.3 0.3 0.5p 0.5e
能源工业品 108.1 -1.1 0.1 -1.0 -2.0 -2.3 -2.0p -2.5e
非能源工业品 266.6 0.2 -0.1 0.0 0.3 0.2 -0.1p 0.0e
服务业 427.8 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.2p 1.1e
e为估计值，p为初值(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。