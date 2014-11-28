中国证券：公募基金已约定可投资可转债的，亦可投资可交换债--证监会

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，若在基金合同中已明确约定投资范围包括可转债的，基金管理人可按合同的约定投资可交换债这个创新品种。
宝钢集团已率先提出拟公开发行可交换公司债券。张晓军在每周新闻例会上表示，从债券所含换股权的角度来看，可交换债与可转债都具备转换成上市公司股票的未来选择权，两者在投资决策依据、风险收益特征、交易走势特点等有很强的相似性。
他说，基金管理人投资公开发行可交换债的比例等投资限制、估值核算原则、信息披露均应参照可转债，且投资比例应当与可转债合并计算。
新华人寿保险 今年4月称，其股东宝钢集团拟以所持有的部分新华保险A股股票为标的，发行至多40亿元人民币可交换公司债。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。