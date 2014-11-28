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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:16 BJT

中国证券：公募基金已约定可投资可转债的，亦可投资可交换债--证监会

路透上海11月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，若在基金合同中已明确约定投资范围包括可转债的，基金管理人可按合同的约定投资可交换债这个创新品种。

宝钢集团已率先提出拟公开发行可交换公司债券。张晓军在每周新闻例会上表示，从债券所含换股权的角度来看，可交换债与可转债都具备转换成上市公司股票的未来选择权，两者在投资决策依据、风险收益特征、交易走势特点等有很强的相似性。

他说，基金管理人投资公开发行可交换债的比例等投资限制、估值核算原则、信息披露均应参照可转债，且投资比例应当与可转债合并计算。

新华人寿保险 今年4月称，其股东宝钢集团拟以所持有的部分新华保险A股股票为标的，发行至多40亿元人民币可交换公司债。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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