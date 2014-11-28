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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 18:07 BJT

表格：欧元区10月失业率为11.5%，同预估一致

路透布鲁塞尔11月28日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区10月失业率为11.5%，预估为11.5%。

以下为数据详情

失业率(%) 13年10月 14年7月 14年8月 14年9月 14年10月

欧元区18国 11.9 11.6 11.5 11.5 11.5

欧盟28国 10.7 10.1 10.1 10.0 10.0(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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