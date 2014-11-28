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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:49 BJT

离岸人民币：香港10月底人民币存款基本持平于9,436亿元

路透香港11月28日 - 香港金管局周五表示，截至10月底香港人民币存款较上月几乎无变动，为9,436亿元人民币。

截至9月底止人民币存款 为9,444.7亿元。

跨境贸易结算的人民币汇款总额于10月为5,322.97亿元人民币，9月份为6,055.55亿元人民币。（完）

详情请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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