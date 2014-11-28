中国金融：云南沿边金改试验区已实现跨境人民币融资等创新--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月28日 - 中国云南沿边金融综合改革试验区实施一周年。云南省金融办主任刘光溪称，沿金综改区已经实现了境内银行业金融机构为境外企业、个人开立人民币结算账户，畅通清算渠道以及境内银行跨境人民币融资业务等多方面金融创新。
云南本地媒体春城晚报援引刘光溪的话称，沿金综改区逐步放宽对边民、境外企业在中方金融机构开立使用银行结算账户准入条件，畅通了境内外企业、个人人民币结算通道，且多家沿边农村信用社获批开展跨境人民币结算业务实现零突破。
此外，云南还正在打造金融智库，建设云南沿边金融工程研发实验中心，总投资预算为2.6亿元人民币。
今后，实验中心将为云南省各级政府部门制定区域金融发展战略、规划及重大决策提供研究咨询服务，还将组织开展人民币跨境结算、人民币跨境投融资业务创新、人民币国际化路径等。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。