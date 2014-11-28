中国金融：云南沿边金改试验区已实现跨境人民币融资等创新--报载

路透北京11月28日 - 中国云南沿边金融综合改革试验区实施一周年。云南省金融办主任刘光溪称，沿金综改区已经实现了境内银行业金融机构为境外企业、个人开立人民币结算账户，畅通清算渠道以及境内银行跨境人民币融资业务等多方面金融创新。

云南本地媒体春城晚报援引刘光溪的话称，沿金综改区逐步放宽对边民、境外企业在中方金融机构开立使用银行结算账户准入条件，畅通了境内外企业、个人人民币结算通道，且多家沿边农村信用社获批开展跨境人民币结算业务实现零突破。

此外，云南还正在打造金融智库，建设云南沿边金融工程研发实验中心，总投资预算为2.6亿元人民币。

今后，实验中心将为云南省各级政府部门制定区域金融发展战略、规划及重大决策提供研究咨询服务，还将组织开展人民币跨境结算、人民币跨境投融资业务创新、人民币国际化路径等。（完）