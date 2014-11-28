《中国债市每日综述》资金意外转紧信用债遭卖压，隔夜回购触10个月高点

* 月末前流动性意外紧张，现券走势略显分化

* 利率债相对平稳，短期信用品种遭抛盘

* 隔夜回购盘中创下10个月高点

* 尾盘大行提供头寸后情势得以缓解

路透上海11月28日 - 中国银行间市场现券周五走势略显分化，其中利率债走势相对平稳，而短期的信用品种遭遇抛盘，因月末前资金意外紧张，部分基金等机构不得不减仓套现。

交易员并指出，尽管今日仍有新股IPO申购资金解冻，但因国开行供给明显缩量，其他大行不出资金甚至有借入需求，导致原来依靠上述来源的机构头寸一时难平，截至尾盘时分方有大行融出资金，紧张局势有所缓解。

主要回购品种中，隔夜和七天回购加权利率 均较上日小幅上升，其中隔夜品种盘中最高成交在6.00%，触及10个月来高点。

“下午也紧，很多机构都在借，大行出得很晚，4点才出来，一整天心都吊着的。”华东一商业银行交易员称。

她并指出，尾盘时分主要是工行开始融出资金，部分小机构有回款也向市场提供了一些头寸，对今日意外出现的资金紧张，具体原因尚不明朗，场内说法不外乎是央行此前"私下"投放的资金到期未有续做。

现券市场上，利率债波动不大，“乏善可陈，今天都在看股票”，上海一商业银行交易员称。

但信用品种走势不佳，上海另一商业银行交易员指出，资金紧张导致午后短期券种抛盘极多，主要是基金等资金压力较大的机构在卖出短融等信用债，但买盘不多，仅有银行交易盘偶尔在收益率高位接盘。

中国股市沪综指 周五收升2%续创逾三年新高，并为连续第七个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。

对下周走势，交易员们表示，一方面关注下月初资金面情况，另外就是央行公开市场操作，是否会出逆回购。

在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。业内人士指出，在数量工具的选择上，央行可选择的工具不少，除了此前两月已大规模使用的中期借贷便利(MLF)，以及期限更多的SLF(常备借贷便利)和SLO(短期流动性调节工具)可配合使用外，传统的政策工具也将被纳入视野，重启逆回购以及降准的可能性都在上升。

国债期货主力合约TF1503 收报97.596元，较上日结算价涨0.006元，或0.01%。

剩余期限约9.74年的固息国开债140222券最新成交收益率 在3.87%，上日尾盘为3.88%。

**资金意外转紧原因莫衷一是**

此前几日，银行类机构依靠利率债抵押品的优势，在借入资金方面难度不大，但今日供给的剧减，令一些中小型银行措手不及。“国开给我们减了不少量，其他大行基本都不出。”北京一银行交易员称。

对今日流动性突然收紧的原因，市场莫衷一是。考虑到今日继续有新股冻结资金回款，在没有其他可想象对象前，央行此前可能通过SLO(短期流动性调节工具)、MLF（中期借贷便利）等非公开措施，向市场提供的流动性到期未续做，成为最大嫌疑。

长期资金方面，今日银行间贷款基础利率(loan prime rate，lpr)报价 再降1个基点(bp)至5.51%，为本周第三次下降；一年期shibor 续降1.5bp至4.6994%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,079.94亿元，上日为10,353.83亿元；其中，隔夜品种成交7,360.46亿元，上日为8,086.04亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7253 2.6120 +11.33 7,360.46

七天 3.4814 3.3955 +8.59 2,128.24

14天 4.0899 4.3470 -25.71 370.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5500 2.2350 -68.50 3,607.04

七天 4.1500 3.6650 +48.50 572.92

14天 4.0050 3.8150 +19.00 53.04

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6800 2.7500 -7.00 --

七天 3.4500 3.5000 -5.00 --

14天 4.0000 4.1200 -12.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6080 2.5840 +2.40 --

七天 3.3220 3.2900 +3.20 --

三个月 4.1695 4.1695 +0.00 --