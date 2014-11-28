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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:56 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币创两个月收盘新低，国际油价暴跌驱动大量油盘购汇

* 人民币收盘及盘中均创两个月新低
    * 中间价走贬，中止此前连续三日走升
    * 隔夜油价大跌驱动国内大量油盘购汇
    * 短期人民币仍有继续回调的动力

 (新增更多评论和报价)
    路透北京11月28日 - 中国人民币兑美元 周五盘中及收盘均创两个月新低，
收市时跌幅较早盘有所收窄，中间价中止连续三日走强后走弱。交易员称，OPEC不减产决定
重创隔夜油价，刺激国内大量油盘购汇涌出，加上月末和周末企业购汇叠加，推动汇市走贬
。
    
    交易员指出，今天油盘购汇的量非常的大，客盘其他购汇也不小，虽然市场跌至接近6.
15关口时遭遇一波结汇阻击，但整体购汇力量强大，亦有客户逢高结汇，推动人民币贬值幅
度收窄。
        
    “今天早上太动荡了，感觉成交量很大，一度甚至缺乏流动性...但后来价格逐渐稳定
，净购汇仍偏多，但也有客户逢高结汇。“一外资行交易员称。
 
    交易员并称，中资大行是今天客盘购汇的主力，油盘的量是非常惊人的，加上月底和周
五的购汇量，从短期看，市场力量仍是往继续走贬的方向，监管层亦只是意图控制贬值的节
奏，并没有改变市场方向的迹象。
  
    上述外资行交易员称，自今年8月开始，除美元之外的其他货币，包括欧系货币和亚洲
货币等都大幅走低，而人民币持续走升，现在美元指数还在走高，人民币汇率有所走弱可以
说“合情合理”。
      
    石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷
成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产,推动指标布兰特原油期货 
一度暴跌逾6美元，至每桶71.25美元。
        
    全球汇市方面，美元周五走强，此前石油输出国组织(OPEC)决定不削减石油产量，打压
挪威克朗等商品货币。挪威克朗兑美元和兑欧元挫至五年低点。。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美元             今日               上日        升贬
 即期成交价格                     6.1450             6.1392      -0.09%
 中间价                           6.1345             6.1320      -0.04%
 成交额                           244亿美元                      
                                                                 
 日内相对于中间价最大波幅         -0.24% (上限±2%)  日高        日低
 日内波动幅度(pips)               88                 6.1405      6.1493
 2014年来即期升贬值幅度           -1.48%                         
 1年期美元/人民币掉期升水         1350                           
                                                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间17:34     今日               上日        
 1年期NDF                         6.2600/50          6.253       
 CNH即期                          6.1625/28          6.1462      
       
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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