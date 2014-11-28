更新版 1-中国汇市：人民币创两个月收盘新低，国际油价暴跌驱动大量油盘购汇

* 人民币收盘及盘中均创两个月新低 * 中间价走贬，中止此前连续三日走升 * 隔夜油价大跌驱动国内大量油盘购汇 * 短期人民币仍有继续回调的动力 (新增更多评论和报价) 路透北京11月28日 - 中国人民币兑美元 周五盘中及收盘均创两个月新低， 收市时跌幅较早盘有所收窄，中间价中止连续三日走强后走弱。交易员称，OPEC不减产决定 重创隔夜油价，刺激国内大量油盘购汇涌出，加上月末和周末企业购汇叠加，推动汇市走贬 。 交易员指出，今天油盘购汇的量非常的大，客盘其他购汇也不小，虽然市场跌至接近6. 15关口时遭遇一波结汇阻击，但整体购汇力量强大，亦有客户逢高结汇，推动人民币贬值幅 度收窄。 “今天早上太动荡了，感觉成交量很大，一度甚至缺乏流动性...但后来价格逐渐稳定 ，净购汇仍偏多，但也有客户逢高结汇。“一外资行交易员称。 交易员并称，中资大行是今天客盘购汇的主力，油盘的量是非常惊人的，加上月底和周 五的购汇量，从短期看，市场力量仍是往继续走贬的方向，监管层亦只是意图控制贬值的节 奏，并没有改变市场方向的迹象。 上述外资行交易员称，自今年8月开始，除美元之外的其他货币，包括欧系货币和亚洲 货币等都大幅走低，而人民币持续走升，现在美元指数还在走高，人民币汇率有所走弱可以 说“合情合理”。 石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷 成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产,推动指标布兰特原油期货 一度暴跌逾6美元，至每桶71.25美元。 全球汇市方面，美元周五走强，此前石油输出国组织(OPEC)决定不削减石油产量，打压 挪威克朗等商品货币。挪威克朗兑美元和兑欧元挫至五年低点。。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1450 6.1392 -0.09% 中间价 6.1345 6.1320 -0.04% 成交额 244亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.24% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 88 6.1405 6.1493 2014年来即期升贬值幅度 -1.48% 1年期美元/人民币掉期升水 1350 离岸人民币市场,北京时间17:34 今日 上日 1年期NDF 6.2600/50 6.253 CNH即期 6.1625/28 6.1462 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)