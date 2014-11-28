欧洲金融：测试成绩不佳的银行须证明自己能够盈利--ECB银行业主管

路透伦敦11月28日 - 欧洲央行(ECB)的欧元区银行业单一监督机构主管努伊周五表示，今年压力测试不合格或者勉强合格的银行业者，必须证明自己能够持续盈利，甚至可能需要卖掉亏损部门。

“部分是因为欧洲的金融形势，部分是因为欧洲银行体系的结构...持续盈利可能是银行业者未来几年面临的主要挑战和主要风险，”努伊对路透表示。