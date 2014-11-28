欧洲金融：测试成绩不佳的银行须证明自己能够盈利--ECB银行业主管

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月28日 - 欧洲央行(ECB)的欧元区银行业单一监督机构主管努伊周五表示，今年压力测试不合格或者勉强合格的银行业者，必须证明自己能够持续盈利，甚至可能需要卖掉亏损部门。
努伊对路透表示，只是找到更多资本来弥补压力测试所发现的资本缺口，可能不足以解决问题。
“部分是因为欧洲的金融形势，部分是因为欧洲银行体系的结构...持续盈利可能是银行业者未来几年面临的主要挑战和主要风险，”努伊对路透表示。
“他们必须证明有持续盈利的能力，”她说。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。