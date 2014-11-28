《全球汇市》OPEC决议打压产油国货币、利好美元，聚焦欧洲通胀数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美元指数 升0.7%至88.217。
美元兑日圆 上涨，因日本核心消费通胀连续第三个月放缓。美元/日圆涨0.4%至118.24.
日本两年期公债收益率(殖利率)周五首度跌为负值，10年期日债收益率跌至纪录低位0.42%，减弱了日圆对全球投资者的吸引力。
欧元/美元 跌0.25%报1.24390。稍后欧元区通胀数据将出炉。
本周关注焦点将在瑞士的黄金公投。瑞郎/欧元 报1.20195，接近瑞士央行设定的1.20上限。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2435 1.2466 -0.25 -9.53 1.3745
美元/日圆 118.17 117.68 +0.42 +12.22 105.30
欧元/日圆 146.94 146.72 +0.15 +1.60 144.63
美元/瑞郎 0.9662 0.9639 +0.24 +8.22 0.8928
英镑/美元 1.5701 1.5733 -0.20 -5.16 1.6556
美元/加元 1.1382 1.1327 +0.49 +7.18 1.0620
澳元/美元 0.8505 0.8541 -0.42 -4.58 0.8913
新西兰元/美元 0.7839 0.7865 -0.33 -4.47 0.8206
欧元/瑞郎 1.2017 1.2017 +0.00 -2.07 1.2271
欧元/英镑 0.7918 0.7919 -0.01 -4.57 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2627 9.2745 -0.13 +4.69 8.8474
美元/挪威克朗 6.9930 6.9258 +0.97 +15.28 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军/张涛；审校 张明钧/高琦)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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