《全球汇市》OPEC决议打压产油国货币、利好美元，聚焦欧洲通胀数据

美元兑日圆 上涨，因日本核心消费通胀连续第三个月放缓。美元/日圆涨0.4%至118.24.

日本两年期公债收益率(殖利率)周五首度跌为负值，10年期日债收益率跌至纪录低位0.42%，减弱了日圆对全球投资者的吸引力。