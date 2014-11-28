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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:37 BJT

《全球汇市》OPEC决议打压产油国货币、利好美元，聚焦欧洲通胀数据

美元指数 升0.7%至88.217。

美元兑日圆 上涨，因日本核心消费通胀连续第三个月放缓。美元/日圆涨0.4%至118.24.

日本两年期公债收益率(殖利率)周五首度跌为负值，10年期日债收益率跌至纪录低位0.42%，减弱了日圆对全球投资者的吸引力。

欧元/美元 跌0.25%报1.24390。稍后欧元区通胀数据将出炉。

本周关注焦点将在瑞士的黄金公投。瑞郎/欧元 报1.20195，接近瑞士央行设定的1.20上限。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2435 1.2466 -0.25 -9.53 1.3745

美元/日圆 118.17 117.68 +0.42 +12.22 105.30

欧元/日圆 146.94 146.72 +0.15 +1.60 144.63

美元/瑞郎 0.9662 0.9639 +0.24 +8.22 0.8928

英镑/美元 1.5701 1.5733 -0.20 -5.16 1.6556

美元/加元 1.1382 1.1327 +0.49 +7.18 1.0620

澳元/美元 0.8505 0.8541 -0.42 -4.58 0.8913

新西兰元/美元 0.7839 0.7865 -0.33 -4.47 0.8206

欧元/瑞郎 1.2017 1.2017 +0.00 -2.07 1.2271

欧元/英镑 0.7918 0.7919 -0.01 -4.57 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2627 9.2745 -0.13 +4.69 8.8474

美元/挪威克朗 6.9930 6.9258 +0.97 +15.28 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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