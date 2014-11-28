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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:31 BJT

亚洲橡胶：基本收平，盘初曾在油价下滑的压力下触及三周低点

OPEC周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。此决定导致油价周四暴跌。

布兰特原油周五持于每桶72美元上方，接近上日石油输出国组织(OPEC)决定不减产后触及的四年低点。

不过TOCOM期胶在尾盘由跌转升，收复稍早的失地，交易商称因日圆兑美元下跌，且上海期胶市场坚挺。

日圆兑美元 跌0.4%至118.21日圆，盘中一度升高至117.74.

上述交易员称，“我们预计TOCOM期胶下周交易区间在198-208日圆，油价是投资者关注焦点。”

成交最活跃的上海5月期胶 上涨25元人民币，收报每吨12,730元。

新加坡商品交易所12月交货的近月橡胶合约 最新报每公斤152.9美分，下跌1.6美分。(完)
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