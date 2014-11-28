亚洲橡胶：基本收平，盘初曾在油价下滑的压力下触及三周低点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
OPEC周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。此决定导致油价周四暴跌。
布兰特原油周五持于每桶72美元上方，接近上日石油输出国组织(OPEC)决定不减产后触及的四年低点。
不过TOCOM期胶在尾盘由跌转升，收复稍早的失地，交易商称因日圆兑美元下跌，且上海期胶市场坚挺。
日圆兑美元 跌0.4%至118.21日圆，盘中一度升高至117.74.
上述交易员称，“我们预计TOCOM期胶下周交易区间在198-208日圆，油价是投资者关注焦点。”
成交最活跃的上海5月期胶 上涨25元人民币，收报每吨12,730元。
新加坡商品交易所12月交货的近月橡胶合约 最新报每公斤152.9美分，下跌1.6美分。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。