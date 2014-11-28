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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:38 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减103.6亿台币，连三周减少

路透台北11月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减103.6亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,632.4亿台币。上周存单发行余额净减113.9亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/24 2,097.60 2,090.50 -7.10

11/25 969.00 964.00 -5.00

11/26 854.50 854.50 0.00

11/27 3,234.00 3,150.50 -83.50

11/28 3,589.00 3,581.00 -8.00

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总计 10,744.10 10,640.50 -103.60

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/24 29.00 8.00

11/25 31.00 5.00

11/26 31.00 5.00

11/27 14.00 5.00

11/28 9.00 4.00

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总计 114.00 27.00(完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
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