《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减103.6亿台币，连三周减少

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减103.6亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,632.4亿台币。上周存单发行余额净减113.9亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11/24 2,097.60 2,090.50 -7.10
11/25 969.00 964.00 -5.00
11/26 854.50 854.50 0.00
11/27 3,234.00 3,150.50 -83.50
11/28 3,589.00 3,581.00 -8.00
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总计 10,744.10 10,640.50 -103.60
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11/24 29.00 8.00
11/25 31.00 5.00
11/26 31.00 5.00
11/27 14.00 5.00
11/28 9.00 4.00
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总计 114.00 27.00(完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。