中国经济：发改委再批五个大型基建项目，其中四项目总投资510亿元

路透北京11月28日 - 中国国家发展和改革委员会批复哈尔滨至牡丹江铁路客运专线等三条铁路项目的可行性研究报告，这是10月以来发改委第七批集中批复铁路投资项目。同时，发改委亦批复了甘肃省兰州中川机场二期扩建工程的可行性研究报告。

周五刊登在发改委网站上的新闻稿显示，上述四个项目的总投资金额约510亿元人民币。此外，发改委并批复了优化调整宁波市轨道交通3号线一期工程、4号线局部线路的方案。该方案没有公布预计投资金额。

据发改委网站刊登的公告称，哈尔滨至牡丹江铁路客运专线项目总投资356.4亿元。资金来源为：项目资本金占总投资的50%，计178.2亿元，其中黑龙江省出资50.4亿元，实际征地拆迁费用由投资双方认可后计入省方资本金；其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。

发改委并批复北京至张家口铁路八达岭越岭段工程，全长15.44公里，项目总投资17.49亿元；批复新建叙永至毕节铁路，正线全长180.6公里，项目投资预估算总额121亿元，由中国铁路总公司和云南省、贵州省、四川省共同出资建设。

此外，发改委批复甘肃省兰州中川机场二期扩建工程，项目总投资15.23亿元。

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。10月以来，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，目前累计投资额度已经超过9,000亿元。

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