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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:54 BJT

国际油市：俄罗斯经济部长称政府将下调2015年油价预估

路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫周五称，政府将下调2015年的油价预估，但拒绝给出具体数字。

油价已从6月每桶近115美元挫跌至如今的70美元多一点。俄罗斯需要油价涨到每桶100美元左右，才能平衡预算。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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