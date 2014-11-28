欧洲汇市：原油大跌冲击英镑，英国首相卡梅伦在欧洲演讲

11月GFK消费者信心指数连续第二个月持稳于负2，略低于路透调查预估的负1。

RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示，“无论能源价格下跌会对全球经济成长带来何种正面联想，油价目前下跌的幅度及速度是一个更令人忧心的因素。”

“英镑正回测1.57美元。”

对于公债收益率预期看法有所修正，是英镑兑美元自7月以来下跌约9%的主要原因。

但市场愈发关注与明年大选有关的政治风险，担心新政府可能让英国退出欧盟。

汇丰在周四发表的一周策略报告中调降英镑兑美元的预估，原因包括英国大选相关风险，以及当前经常帐及预算双赤字问题尚未获得解决。

汇丰外汇研究部门全球主管David Bloom表示，“这可能结合了循环性、政治性以及结构性的问题，料确保英镑维持弱势格局。”

Bloom表示，他预期3月底时英镑将跌至1.54美元，2015年底时将跌至1.48美元，周四英镑报在1.5720美元。(完)

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