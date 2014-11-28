欧洲汇市：原油大跌冲击英镑，英国首相卡梅伦在欧洲演讲

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
11月GFK消费者信心指数连续第二个月持稳于负2，略低于路透调查预估的负1。
RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示，“无论能源价格下跌会对全球经济成长带来何种正面联想，油价目前下跌的幅度及速度是一个更令人忧心的因素。”
“英镑正回测1.57美元。”
对于公债收益率预期看法有所修正，是英镑兑美元自7月以来下跌约9%的主要原因。
但市场愈发关注与明年大选有关的政治风险，担心新政府可能让英国退出欧盟。
汇丰在周四发表的一周策略报告中调降英镑兑美元的预估，原因包括英国大选相关风险，以及当前经常帐及预算双赤字问题尚未获得解决。
汇丰外汇研究部门全球主管David Bloom表示，“这可能结合了循环性、政治性以及结构性的问题，料确保英镑维持弱势格局。”
Bloom表示，他预期3月底时英镑将跌至1.54美元，2015年底时将跌至1.48美元，周四英镑报在1.5720美元。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。