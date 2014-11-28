中国证券：保荐代表人资格的取消并不意味着保荐制度的取消--证监会

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，保荐代表人资格的取消并不意味着保荐制度的取消，保荐代表人的自律管理不具备行政审批性质，已在中国证券业协会从业人员管理平台注册的从业人员均可报名参加保荐代表人胜任能力考试，考试科目也调整为一门。
张晓军在每周新闻例会上表示，保荐制度实施以来，解决了证券发行上市的保荐责任主体的问题，既明确了机构的责任，也将责任具体落实到了个人。实践表明，保荐制度在提高上市公司质量、保护投资者利益、促进资本市场改革和发展等方面起到了积极作用。
但目前保荐代表人的自律管理方式是由中国证券业协会纳入证券从业人员管理体系中的专项业务类，统一进行注册管理，即通过保荐代表人胜任能力考试，按照相关要求提交申请并在协会网站公示后无异议的，即注册成功，不具备行政审批性质。
他说，证监会于2012年取消了“保荐代表人注册”行政审批项目，改由证券业协会实施自律管理，协会正改革从业人员自律管理体系，从业人员拟分为一般业务类、专项业务类和管理类，从业人员应在协会注册，协会根据从业人员从事业务不同实行差异化自律管理。
今年10月，证券业协会已对保荐代表人胜任能力考试的报考条件、考试科目、内容大纲等方面进行了较大幅度的改革，从保荐代表人注册、变更执业机构、培训、年检等相关事项进行了进一步简化调整。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。