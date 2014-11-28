欧洲金融：爱尔兰年底前将偿还90亿欧元IMF贷款，明年上半年再还90亿

路透都柏林11月28日 - 爱尔兰财长Michael Noonan周五表示，该国将在年底前偿还90亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，计划在2015年上半年再偿还90亿欧元贷款。

欧盟此前同意爱尔兰在偿还欧盟救援资金前，先偿还IMF贷款。爱尔兰正用较廉价的市场资金来替代较昂贵的贷款，以减轻国家债务成本。

Noonan在接受Newstalk电台采访时表示，该国政府还相信99%国有化的Allied Irish Banks 将在一段时间内全额偿还210亿欧元国家救援贷款，并称政府无意出售在Bank of Ireland 的14%股份。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)