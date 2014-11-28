欧洲金融：爱尔兰年底前将偿还90亿欧元IMF贷款，明年上半年再还90亿

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透都柏林11月28日 - 爱尔兰财长Michael Noonan周五表示，该国将在年底前偿还90亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，计划在2015年上半年再偿还90亿欧元贷款。
欧盟此前同意爱尔兰在偿还欧盟救援资金前，先偿还IMF贷款。爱尔兰正用较廉价的市场资金来替代较昂贵的贷款，以减轻国家债务成本。
Noonan在接受Newstalk电台采访时表示，该国政府还相信99%国有化的Allied Irish Banks 将在一段时间内全额偿还210亿欧元国家救援贷款，并称政府无意出售在Bank of Ireland 的14%股份。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。