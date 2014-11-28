更新版 2-台湾数据：第三季成长率下修经济复苏横生变数，央行升息可能更远

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 中国及欧洲复苏不力，台湾官方调降明年景气预估
* 国际油价大跌，通膨无忧令央行升息更远 (新增官方及分析师评论)
路透台北11月28日 - 台湾主计总处周五公布第三季经济成长率3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远了。
因中国、欧洲复苏不力，主计总处对明年经济成长率预估微幅下修。分析师认为，目前经济成长应能维持温和复苏脚步。惟油价走低令通膨无虑。
〞环球透视对明年经济成长下修0.3个百分点，到3.1%...欧洲和中国复苏都不如预期，〞主计总处处长蔡鸿坤说。
主计总处稍早公布，2014年全年经济成长率最新预估为3.43%(原为3.41%)，通膨率则为1.18%(原为1.64%)。2015年的经济成长率则估为3.50%(原估为3.51%)、通膨率则估为0.91%(原估为1.46%)。
此外，近期国际油价走低，也令通膨率下修。分析师认为，经济成长有变数，但通膨走低，可令央行升息时点延后。
元富投顾分析师 许芷雁就说，〞以台湾环境来看，明年央行可能要到第四季才会有机会升息，而就算不升息也可以。〞
台湾央行将于12月18日召开第四季全体理监事会议，目前各方仍多认为本次央行将维持重贴现率于1.875%不变。
**原油价格大跌**
石油价格周四跌至四年低位，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价，而中国和美国库存增加，令供应更加充裕。
石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。
主计总处表示，若以最新普查结果来看，若进口油价跌10%，全年台湾的经济成长率可望提高0.26个百分点，但就CPI年增率而言，全年可能下跌0.37个百分点。
蔡鸿坤表示，最新的普查结果，台湾2011年进口原油金额8,900亿台币，约是300亿美元，随后被石化去制成产品贩卖，若是厂商的进口成本跌价，且产品价格全数转嫁，没有时间落差，则国内生产总值可提升、但通膨率会走低。
主计总处也表示，原先原油价格的设定和8月相差太大，目前原油每桶已与先前设定少了22美元，因此大幅调降了第四季、今明年的通膨率预估。此外，近期毛猪的价格下跌，也多少有助通膨走低。
凯基投顾分析师蔡耀德说，〞主计总处将明年的CPI下修较多，这让台湾的货币政策改变没有急迫性。〞
他也表示，在美国独强，但其他日本、韩国、中国都还在宽松或降息的情况下，考量出口竞争力，台湾有可能跟着亚洲其他央行的脚步，延后升息时点。
蔡鸿坤处长也认为，明年台湾的出口成长率还是主要的经济成长动能，此外半导体投入研发，以及日前有不少企业将研发中心移回台湾，在台湾扩产，都有助台湾地区的就业，薪资成长会留在国内，这有望会带动台湾经济成长的良性循环。
以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：
最新预估 上次预估
2014年GDP年增率 3.43 3.41
2014年CPI年增率 1.18 1.64
2015年GDP年增率 3.50 3.51
2015年CPI年增率 0.91 1.46
2015年出口年增率 3.56 4.09
2015年进口年增率 3.43 4.26 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽/黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。