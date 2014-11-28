更新版 2-台湾数据：第三季成长率下修经济复苏横生变数，央行升息可能更远

* 中国及欧洲复苏不力，台湾官方调降明年景气预估

* 国际油价大跌，通膨无忧令央行升息更远 (新增官方及分析师评论)

路透台北11月28日 - 台湾主计总处周五公布第三季经济成长率3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远了。

因中国、欧洲复苏不力，主计总处对明年经济成长率预估微幅下修。分析师认为，目前经济成长应能维持温和复苏脚步。惟油价走低令通膨无虑。

〞环球透视对明年经济成长下修0.3个百分点，到3.1%...欧洲和中国复苏都不如预期，〞主计总处处长蔡鸿坤说。

主计总处稍早公布，2014年全年经济成长率最新预估为3.43%(原为3.41%)，通膨率则为1.18%(原为1.64%)。2015年的经济成长率则估为3.50%(原估为3.51%)、通膨率则估为0.91%(原估为1.46%)。

此外，近期国际油价走低，也令通膨率下修。分析师认为，经济成长有变数，但通膨走低，可令央行升息时点延后。

元富投顾分析师 许芷雁就说，〞以台湾环境来看，明年央行可能要到第四季才会有机会升息，而就算不升息也可以。〞

台湾央行将于12月18日召开第四季全体理监事会议，目前各方仍多认为本次央行将维持重贴现率于1.875%不变。

**原油价格大跌**

石油价格周四跌至四年低位，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价，而中国和美国库存增加，令供应更加充裕。

石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。

主计总处表示，若以最新普查结果来看，若进口油价跌10%，全年台湾的经济成长率可望提高0.26个百分点，但就CPI年增率而言，全年可能下跌0.37个百分点。

蔡鸿坤表示，最新的普查结果，台湾2011年进口原油金额8,900亿台币，约是300亿美元，随后被石化去制成产品贩卖，若是厂商的进口成本跌价，且产品价格全数转嫁，没有时间落差，则国内生产总值可提升、但通膨率会走低。

主计总处也表示，原先原油价格的设定和8月相差太大，目前原油每桶已与先前设定少了22美元，因此大幅调降了第四季、今明年的通膨率预估。此外，近期毛猪的价格下跌，也多少有助通膨走低。

凯基投顾分析师蔡耀德说，〞主计总处将明年的CPI下修较多，这让台湾的货币政策改变没有急迫性。〞

他也表示，在美国独强，但其他日本、韩国、中国都还在宽松或降息的情况下，考量出口竞争力，台湾有可能跟着亚洲其他央行的脚步，延后升息时点。

蔡鸿坤处长也认为，明年台湾的出口成长率还是主要的经济成长动能，此外半导体投入研发，以及日前有不少企业将研发中心移回台湾，在台湾扩产，都有助台湾地区的就业，薪资成长会留在国内，这有望会带动台湾经济成长的良性循环。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2014年GDP年增率 3.43 3.41

2014年CPI年增率 1.18 1.64

2015年GDP年增率 3.50 3.51

2015年CPI年增率 0.91 1.46

2015年出口年增率 3.56 4.09