香港个股：瑞安房地产拟成立6亿美元合营公司，投资中国知识型社区

路透香港11月28日 - 香港瑞安房地产 周五宣布，与一间总部设于中东的机构投资者订立框架协议，组成投资额为6亿美元（约46.5亿港元）的合资公司，在中国的策略性地区开发多用途知识型社区项目。

瑞安房地产及中东投资者将会在确定新项目及成立相关控股公司后投入资本。合资公司为期八年，可在投资者一致批准后最多额外续期两次，每次一年。

其中瑞安房地产于框架协议下的承诺总额为3.75亿美元，公司将以内部资源拨付。

知识型社区是在大学，高新科技园区及/或研发园区高度集中的位置，发展的中型、综合多用途社区项目。

瑞安房地产主要在内地发展房地产，目前土地储备约1,250万平方米。