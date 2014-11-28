香港个股：瑞安房地产拟成立6亿美元合营公司，投资中国知识型社区

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 香港瑞安房地产 周五宣布，与一间总部设于中东的机构投资者订立框架协议，组成投资额为6亿美元（约46.5亿港元）的合资公司，在中国的策略性地区开发多用途知识型社区项目。
瑞安房地产及中东投资者将会在确定新项目及成立相关控股公司后投入资本。合资公司为期八年，可在投资者一致批准后最多额外续期两次，每次一年。
其中瑞安房地产于框架协议下的承诺总额为3.75亿美元，公司将以内部资源拨付。
知识型社区是在大学，高新科技园区及/或研发园区高度集中的位置，发展的中型、综合多用途社区项目。
瑞安房地产主要在内地发展房地产，目前土地储备约1,250万平方米。
该股今天收高1.05%，报1.93港元，过去一个月累积升11%。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。