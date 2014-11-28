国际油市：亚洲12月和1月380-cst燃料油互换价差冲至近10个月高点

路透新加坡11月28日 - 亚洲12月和1月380-cst燃料油互换价差周五冲至近10个月高点，因强劲买盘推升价格。

12月/1月380-cst燃料油互换价差也被称之为跨月价差，连续第三日上涨，升至每吨8.50美元的2月3日以来最高。而较周四2美元的涨幅也是6月16日以来最大涨幅。

瑞士贸易商嘉能可和摩科瑞以每吨5.50美元的价差求购12月380-cst燃料油，现货交易收盘时未成交。

新加坡一燃料油交易员商称，“基本面不坏，丹麦宝运石油(OW Bunker)搅动市场，就像一场完美风暴。”

宝运石油本月稍早在丹麦申请破产，此前其公布在新加坡的交易公司Dynamic Oil Trading至少亏损1.25亿美元。

现货市场达成两笔交易，Gunvor向维多售出2.3万吨12月18-22日装运的180-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨升水5美元。

雪佛龙(Chevron)向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油，船期为12月20-24日，价格为每吨较新加坡报价升水5.50美元。(完)

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