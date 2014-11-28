国际油市：亚洲12月和1月380-cst燃料油互换价差冲至近10个月高点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月28日 - 亚洲12月和1月380-cst燃料油互换价差周五冲至近10个月高点，因强劲买盘推升价格。
12月/1月380-cst燃料油互换价差也被称之为跨月价差，连续第三日上涨，升至每吨8.50美元的2月3日以来最高。而较周四2美元的涨幅也是6月16日以来最大涨幅。
瑞士贸易商嘉能可和摩科瑞以每吨5.50美元的价差求购12月380-cst燃料油，现货交易收盘时未成交。
新加坡一燃料油交易员商称，“基本面不坏，丹麦宝运石油(OW Bunker)搅动市场，就像一场完美风暴。”
宝运石油本月稍早在丹麦申请破产，此前其公布在新加坡的交易公司Dynamic Oil Trading至少亏损1.25亿美元。
现货市场达成两笔交易，Gunvor向维多售出2.3万吨12月18-22日装运的180-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨升水5美元。
雪佛龙(Chevron)向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油，船期为12月20-24日，价格为每吨较新加坡报价升水5.50美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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