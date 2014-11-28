中国债市：银行间债市乙类户开户重启，合格投资者身份明确--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 受去年债市监管风暴暂停新开户的几类非法人机构（乙类户），正式重返银行间。多位消息人士透露，中国人民银行金融市场司周五下发通知，重启了其作为合格投资者身份重回银行间市场，同期明确的还有农村金融机构的合格投资者身份。
通知显示，农村金融机构（包括农村商业银行，农村合作银行，农村信用社以及村镇银行），信托产品，证券公司资产管理计划，基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划，保险资产管理公司资产管理产品等四类非法人投资者获得进入银行间债券市场资格。
“乙类户终于可以开户了，资管不需要通道了。”看到通知的消息人士介绍。
通知明确，央行上海总部为其办理备案工作，中债登，清算所和同业拆借中心，为获得备案的机构办理托管，交易联网，提供交易结算等业务。其中农村金融机构进入，应在不影响三农资金供给的前提下。
路透已联系央行上海总部，暂无法获得相关评论。
受去年监管风暴影响，银行理财，前述四类机构以及丙类户等机构的新开户资格均被暂停，之后央行等部门先后相继发布相关文件，允许这些机构以合格投资者身份重新开户，并同时引入市场分层机制，其中丙类户的交易被限制在北京金融资产交易所。（完） (发稿 路透中文部)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。