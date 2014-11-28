中国债市：银行间债市乙类户开户重启，合格投资者身份明确--消息

路透上海11月28日 - 受去年债市监管风暴暂停新开户的几类非法人机构（乙类户），正式重返银行间。多位消息人士透露，中国人民银行金融市场司周五下发通知，重启了其作为合格投资者身份重回银行间市场，同期明确的还有农村金融机构的合格投资者身份。

通知显示，农村金融机构（包括农村商业银行，农村合作银行，农村信用社以及村镇银行），信托产品，证券公司资产管理计划，基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划，保险资产管理公司资产管理产品等四类非法人投资者获得进入银行间债券市场资格。

“乙类户终于可以开户了，资管不需要通道了。”看到通知的消息人士介绍。

通知明确，央行上海总部为其办理备案工作，中债登，清算所和同业拆借中心，为获得备案的机构办理托管，交易联网，提供交易结算等业务。其中农村金融机构进入，应在不影响三农资金供给的前提下。

路透已联系央行上海总部，暂无法获得相关评论。