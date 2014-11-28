马来西亚期市：棕榈油期货触及逾五周最低位，受原油价格下跌拖累

路透吉隆坡11月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五周最低位，并录得三周来最大单周跌幅，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产后原油价格大跌。

OPEC周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。此决定导致油价周四暴跌。

“没有作出有利的决定，导致油价跌逾4美元，这影响了棕榈油价格，”吉隆坡一外资大宗商品经纪公司交易员称。

指标2月棕榈油期货 一度跌至10月23日以来最低的2,150马币(林吉特)，收盘时下跌1.3%，报每吨2,172马币。本周累计跌幅为2.8%，创下三周来最大单周跌幅。

成交量为50,580口，远高于通常的35,000口。

业界分析师James Fry周五在印尼举行的棕榈油行业会议上警告称，如果布兰特原油价格跌至每桶60美元，那么明年马来西亚棕榈油价格可能将挫至每吨1,740马币。(完)

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