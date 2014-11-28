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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 19:24 BJT

东南亚股市：泰国和马来西亚股市下滑，受原油价格大跌打压

路透11月28日 -

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 426.38 -2.16 -0.50 +9.79 388.37

新加坡 3350.50 9.54 +0.29 +5.78 3167.43

马来西亚 1820.89 -9.02 -0.49 -2.47 1866.96

泰国 1593.91 -5.91 -0.37 +22.73 1298.71

印尼 5149.89 4.57 +0.09 +20.49 4274.18

菲律宾 7294.38 29.04 +0.40 +23.85 5889.83

越南 566.58 -6.31 -1.10 +12.28 504.63

(完)

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