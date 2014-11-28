专家观点：应适当压低无风险资本回报率以利创新--平安证券首席经济学家

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月28日 - 平安证券首席经济学家钟伟周五表示，中国进行适当的利率管制是必要的。货币当局有必要对储蓄的无风险资本回报进行适当剥夺，以利于企业创新。
他在中国国际金融学会学术年会上指出，储蓄者获得的无风险收益愈高，对经济增长的损害愈严重。储蓄本身不产生任何创新，也不创造任何价值。过高的无风险利率会重创一个国家的信用体系与创新能力，同时也是造成中国当前企业融资贵的原因之一。
“储蓄者，他们也是资本的拥有者，他们并不承担风险。无风险回报（处于）较高水平，会使得社会公众越来越倾向于储蓄，最简单的一个负面结果就是收入分配恶化。”他表示。
他认为，目前中国市场的无风险收益偏高，归因于利率市场化。金融体系与中央银行均没有足够的能力去压缩信用利差。
他并指出，无风险收益偏高是造成当前企业融资贵的原因之一。中国当前的流动性实际十分宽松，中国企业总体上根本不存在融资不足的问题。
“我们可以看到目前中国的风险，即信用利差水平是处于过去七年到八年以来的最低水平。”他指出，从这一角度观察，中国目前的流动性是非常宽松，而不是特别紧张。
他表示，如果风险定价选择中国目前的贷款加权利率或者交易商协会的平台债为参考，大概在5%~5.5%的区间；无风险利率如果用十年期国债衡量，大概是3.6%的水平；两者相减即为中国目前的信用利差。
他并建议，利率期限结构应整体由央行进行调控，不能央行跟财政部各管一块，这样央行没法进行货币操作。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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