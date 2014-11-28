国际油市：原油价格下跌或引发亚洲柴油和航煤需求--交易商

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月28日 - 原油价格下跌或引发地区性的柴油和航煤需求，交易商周五表示，不过多数交易商在进入现货市场买入前仍选择静待观察的方式。
布兰特原油周五持于每桶72美元上方，接近上日石油输出国组织(OPEC)决定不减产后触及的四年低点。
印尼、菲律宾和斯里兰卡等国通常对基础价格敏感，或因原油价格便宜而进入现货市场。
但交易商称，由于经济放缓，这几国的需求也低迷。
一交易商称，韩国GS Caltex或许已经敲定了500 PPM柴油的合约，不过价格细节尚不能立即确认。
新加坡现货市场达成两笔柴油交易，无航煤交易达成。
兴隆买入15万桶500 PPM柴油，12月13-17日装运，价格为每桶较12月16-22日新加坡报价均价贴水0.20美元，卖家为Lukoil。
兴隆买入25万桶500 PPM柴油，12月21-25日装运，价格为每桶新加坡报价均价贴水0.10美元，卖家为SK能源。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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