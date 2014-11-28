国际油市：亚洲石脑油跨月价差创下三个半月高位，受北亚现货需求支撑

路透新加坡11月28日 - 亚洲石脑油1月上半月和2月上半月价差周五触及三个半月最高升水，报每吨2.50美元，受北亚现货需求的支撑。

台塑洽购1月11-25日到岸的石脑油，但结果尚未知，招标可能会在12月1日完成。

日本Mitsui Chemical周四以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元的价格，买进约2.5万吨1月上半月的石脑油。

尚不知其是否标购了12月上半月的石脑油，但10月16日该公司以12美元的深度贴水购买了11月下半月的船货。

不过一些交易员不能确信市场的坚挺能延续，因原油价格下跌且石脑油供给充裕。

一位交易员说：“原油价格下跌令石脑油买家感到担心，”并称大多数买家更愿意等待观望。

这促使菲律宾的JG Summit取消了本周的采购。

新加坡现货交易中，维多以每桶80.10美元的价格从Gunvor手中买入船期为12月19-23日的92号汽油。

PTT向Phillips 66出售一艘92号船货，船期为12月24-28日，价格也为80.10美元。

未有石脑油交易达成。(完)

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