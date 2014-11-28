国际油市：亚洲石脑油跨月价差创下三个半月高位，受北亚现货需求支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月28日 - 亚洲石脑油1月上半月和2月上半月价差周五触及三个半月最高升水，报每吨2.50美元，受北亚现货需求的支撑。
台塑洽购1月11-25日到岸的石脑油，但结果尚未知，招标可能会在12月1日完成。
日本Mitsui Chemical周四以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元的价格，买进约2.5万吨1月上半月的石脑油。
尚不知其是否标购了12月上半月的石脑油，但10月16日该公司以12美元的深度贴水购买了11月下半月的船货。
不过一些交易员不能确信市场的坚挺能延续，因原油价格下跌且石脑油供给充裕。
一位交易员说：“原油价格下跌令石脑油买家感到担心，”并称大多数买家更愿意等待观望。
这促使菲律宾的JG Summit取消了本周的采购。
新加坡现货交易中，维多以每桶80.10美元的价格从Gunvor手中买入船期为12月19-23日的92号汽油。
PTT向Phillips 66出售一艘92号船货，船期为12月24-28日，价格也为80.10美元。
未有石脑油交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
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