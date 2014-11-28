美国热股：艾克森美孚等油股大跌，此前OPEC决定维持产量目标不变

路透11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。 这带动油价周五跌至每桶不到72美元的四年新低。