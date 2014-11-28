版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 22:53 BJT

美国热股：艾克森美孚等油股大跌，此前OPEC决定维持产量目标不变

路透11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。 这带动油价周五跌至每桶不到72美元的四年新低。

在周五早盘交易中，艾克森美孚(Exxon Mobil) 重挫3.7%；雪佛龙 大跌近5%；斯伦贝谢(Schlumberger) 股价暴跌逾9%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐