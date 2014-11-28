美国热股：艾克森美孚等油股大跌，此前OPEC决定维持产量目标不变

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。 这带动油价周五跌至每桶不到72美元的四年新低。
在周五早盘交易中，艾克森美孚(Exxon Mobil) 重挫3.7%；雪佛龙 大跌近5%；斯伦贝谢(Schlumberger) 股价暴跌逾9%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。