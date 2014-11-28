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市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 22:54 BJT

美国热股：达美航空等航空类股上涨，受油价下跌带动

路透11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。 这导致油价大跌，美国飞机类股上涨。

在周五早盘交易中，美国航空 急升7.6%； 达美航空(Delta Air Line) 大涨5.8%；西南航空 劲扬7%。(完)
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