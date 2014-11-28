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市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 22:56 BJT

美国热股：SABMiller和可口可乐将整合在非洲的业务，后者股价上扬

路透11月28日 - SABMiller Plc 和可口可乐 将整合两家在非洲的软饮料混装和分销业务，新创立的集团营收将为29亿美元，意图进军非洲这一快速发展的市场。

在周五早盘交易中，可口可乐股价上扬1.1%，报44.79美元。(完)
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