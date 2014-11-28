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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 22:57 BJT

美国热股：能源企业STATOIL评级遭调降，早盘股价暴跌近13%

路透11月28日 - 能源企业STATOIL ASA 周五在瑞典奥斯陆股市创下迄今最大单日百分比跌幅，因分析师预计该公司将削减季度股息。

ABG Sundal Collier分析师John Olaisen称，“当前油价让该公司净现金流为每股负7瑞典克朗，这样他们就不能每股支付7克朗的股息，”这位分析师将该公司投资评级下调至“卖出”，目标价定为110瑞典克朗。

在周五美国股市早盘交易中，STATOIL的美国上市存托凭证(ADR)暴跌12.9%，报19.01美元。(完)
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