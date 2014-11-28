表格：加拿大经济第三季实质GDP环比年率为成长2.8%，优于预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质GDP环比年率为成长2.8%，第二季为成长3.6%。
商品出口环比年率为增长9.0%，家庭支出环比年率为增长2.8%，上季度为成长4.4%，企业资本投资增长5.9%。
按月来看，9月加拿大GDP较前月增长0.4%，8月则为的下滑0.1%，矿业和油气开发、批发和制造业提振经济。
以下为详细数据,单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整):
2014 2014 2014
第三季 第二季 第一季 环比年率 +2.8 +3.6 +1.0 较前季 +0.7 +0.9 +0.3 GDP隐含物价指数变化 +0.4 +0.1 +1.3
路透调查分析师预估第三季GDP环比年率料增长2.1%，9月GDP料成长0.4%。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。