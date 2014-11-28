表格：加拿大经济第三季实质GDP环比年率为成长2.8%，优于预估

路透11月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质GDP环比年率为成长2.8%，第二季为成长3.6%。

商品出口环比年率为增长9.0%，家庭支出环比年率为增长2.8%，上季度为成长4.4%，企业资本投资增长5.9%。

按月来看，9月加拿大GDP较前月增长0.4%，8月则为的下滑0.1%，矿业和油气开发、批发和制造业提振经济。