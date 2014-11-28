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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 21:39 BJT

表格：加拿大经济第三季实质GDP环比年率为成长2.8%，优于预估

路透11月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质GDP环比年率为成长2.8%，第二季为成长3.6%。

商品出口环比年率为增长9.0%，家庭支出环比年率为增长2.8%，上季度为成长4.4%，企业资本投资增长5.9%。

按月来看，9月加拿大GDP较前月增长0.4%，8月则为的下滑0.1%，矿业和油气开发、批发和制造业提振经济。

以下为详细数据,单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整):

2014 2014 2014

第三季 第二季 第一季 环比年率 +2.8 +3.6 +1.0 较前季 +0.7 +0.9 +0.3 GDP隐含物价指数变化 +0.4 +0.1 +1.3

路透调查分析师预估第三季GDP环比年率料增长2.1%，9月GDP料成长0.4%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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