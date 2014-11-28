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市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 21:37 BJT

表格：加拿大10月生产者物价指数较上月下滑0.5%，预估为下滑0.4%

路透11月28日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大10月生产者物价指数较上月下滑0.5%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

10月 9月(修正) 9月(前值) 10月 9月(修正) 9月(前值)

总体 -0.5 -0.3 -0.4 +2.5 +2.6 +2.5

扣除石油/煤炭 +0.2 +0.1 -0.1 +3.8 +3.4 +3.2

注：分析师原本预期10月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.4%。(完)
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