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市场报道 | 2014年 11月 28日 星期五 22:55 BJT

美国股市: 标普500指数小幅开低，因能源股跟随油价重挫

路透纽约11月28日 - 美国股市标普500指数周五小幅开低，因能源股大跌，之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产令美国原油期货价格暴跌约6%。

道琼工业指数 升22.64点，或0.13%，至17,850.39点；标准普尔500指数 小跌4.02点，或0.19%，至2,068.81点；Nasdaq指数 上扬6.17点，或0.13%，至4,793.49点。

标普能源指数 大跌6%，可能录得逾三年来最大单日百分比跌幅。(完)
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