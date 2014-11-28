美国股市: 标普500指数小幅开低，因能源股跟随油价重挫

路透纽约11月28日 - 美国股市标普500指数周五小幅开低，因能源股大跌，之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产令美国原油期货价格暴跌约6%。

道琼工业指数 升22.64点，或0.13%，至17,850.39点；标准普尔500指数 小跌4.02点，或0.19%，至2,068.81点；Nasdaq指数 上扬6.17点，或0.13%，至4,793.49点。