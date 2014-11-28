拉美汇市：拉美货币下挫，因油价下滑

路透圣保罗11月28日 - 拉美货币周五大跌，因油价下挫拖累石油出产国家的经济前景，而巴西投资者仍关注央行将可能调整汇率干预计划。

石油输出国组织(OPEC)在周四会议上决定维持石油产量目标不变，拖累布兰特原油周五挫跌至四年低位，且巩固对全球石油供应过剩的预期。

OPEC的决定打击哥伦比亚、巴西和墨西哥等国家货币，这些都是石油出口国家。

哥伦比亚披索 兑美元下挫约2%，至逾五年低位，是跌幅最大的拉美货币。墨西哥披索 连跌第五日，势将收低，本周将录得逾一年来最大周度跌幅。

巴西雷亚尔兑美元 录得逾三周来最大单日跌幅。

交易商表示，雷亚尔下跌，部份原因是央行扞卫雷亚尔的决心存在不确定性，之前巴西央行总裁Alexandre Tombini表示，目前的货币互换合约“充份”满足市场对对冲保护的需要。(完)